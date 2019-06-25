«В ближайшие дни Агентство начнет службу по перевозке транспортных средств, нарушивших правила парковки, стоянки и ожидания на временные стоянки».

Как сообщили АПА в БТА, в первую очередь работы по эвакуации будут проводиться в районах, где из-за незаконной парковки наблюдается плотность движения в пиковые и непиковые часы дня, где больше жалоб со стороны граждан. Процесс эвакуации в основном будет применен к тем транспортным средствам, которые паркуются на проезжей части дороги, во втором ряде, на перекрестках, на одноуровневых пешеходных переходах, на автобусных остановках, на тротуарах.

Для обеспечения прозрачности процесс эвакуации будет фиксироваться на видео.

Эвакуированные транспортные средства будут размещаться на автостоянках на территории автобусного депо, где расположено административное здание БТА, перед Домом правительства и на подземной автомобильной стоянке между улицами Физули и Мирзааги Алиева.

На данных стоянках установлены соответствующие терминалы для осуществления законодательством платежей.

Платежи будут проводиться только безналичным расчетом: «Мы еще раз призываем водителей соблюдать правила ожидания-стоянки и относиться друг к другу с взаимопониманием. Только благодаря этому, мы надеемся, что движение в городе будет более удобным и безопасным».

Minval.az