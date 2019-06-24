Гражданам Украины откроют доступ к секретным архивам советских спецслужб. Документы 1917–1991 годов будут храниться в отдельном архивном учреждении в Киеве.

Под архив определили одно из бывших помещений Нацбанка Украины площадью более 11 тысяч кв. метров, после обустройства туда перевезут все архивные документы 1917–1991 годов, до этого хранившиеся в архивах украинских силовиков.

— Для доступа достаточно лишь обращение и паспорт. Не будет лишней бумажной волокиты, как сейчас, чтобы зайти в режимное помещение СБУ и МВД, — цитирует ТАСС главу института национальной памяти Украины Владимира Вятровича.

Minval.az