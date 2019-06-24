При переходе на пропорциональную систему мы не исключаем и вероятность того, что может понадобиться создавать коалиционное правительство, однако это зависит от выбора нашего общества, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил в эфире телекомпании «Имеди».

Глава правительства оценил инициативу, согласно которой выборы 2020 года будут проводиться по пропорциональной системе, в условиях нулевого барьера и отметил, что видеть новые лица в политике — заказ грузинского общества.

«По результатам последних выборов у нас есть очень значительная поддержка. Соответственно, прогноз результатов выборов октября 2020 года будет нерелевантным, однако вероятность того, что будет необходимо коалиционное правительство, естественно существует. Решать это только грузинскому народу», — заявил Мамука Бахтадзе.

Minval.az