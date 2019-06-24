Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила что грузинские авиакомпании соответствуют «всем высоким стандартам безопасности», и выразила надежду на «положительное решение» вопроса с авиасообщением с Россией.

По словам Турнавы, грузинские авиакомпании предоставили информацию о том, что «у них нет задолженности» перед Россией.

«Так же речь шла о безопасности — наши компании соответствуют всем высоким стандартам безопасности. Неудивительно, что мы надеемся, этот вопрос будет решён положительно», — приводит её заявление РИА Новости.

Minval.az