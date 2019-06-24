Акция протеста, продолжающаяся пятый день перед зданием парламента в Тбилиси, возобновилась вечером в понедельник.

После прошедшего в Тбилиси сильного дождя акция пока малочисленна и на ней присутствуют несколько сот человек, но число протестующих увеличивается.

«Мы не снимаем наших требований по отставке министра внутренних дел Георгия Гахария, освобождения всех задержанных на акции в ночь на 21 июня и наказания полицейских, превысивших полномочия», — заявил на акции ее ведущий Шота Дигмелашвили, слова которого приводит «Интерфакс».

По его словам, власти сегодня удовлетворили одно из требований — проведение выборов в парламент по пропорциональной системе.

«Мы думали, что это требование будет самым сложным для властей, но оказалось, что для них самое сложное требование — это расстаться со своим министром Гахария», — заявил Дигмелашвили.

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