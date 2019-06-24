«В Совете Европы должны покончить с двойными стандартами».

Как сообщает Report, об этом при обсуждении отчета об усилении процесса принятия решений о голосовании и власти ПАСЕ в рамках летней сессии структуры заявил руководитель азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Самед Сеидов.

По его словам, внесение изменений в состав Совета Европы — вопрос нелегкий: «Изменение Совета Европы путем внесения изменений в закон — вопрос сложный. Здесь речь идет не только о ценностях, о которых сегодня мы должны глубоко задуматься. Необходимо изменить подход. 20% территорий моей страны находятся под оккупацией. Мы предложили применить санкции против страны-оккупанта — Армении. Однако, не смогли получить положительного ответа. В этом случае хотим принятия мер для решения данного вопроса. Но никаких мер принято не было. Нам посоветовали решить проблему, проведя с Арменией переговоры. Если мы задумываемся о будущем Совета Европы, нам следует покончить с подобным отношением и двойными стандартами».

Minval.az