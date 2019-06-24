Бывший президент Украины Петр Порошенко распространяет специальное видеообращение в поддержку Грузии и призывает украинцев отдыхать на курортах Грузии.

По его словам, Россия пытается экономически ослабить Грузию, поэтому она наносит удар по ее туристическому сектору.

«Наша политическая сила выражает полную солидарность с грузинским народом, который сопротивляется России, российской агрессии и борется с оккупацией. Против Грузии Кремль традиционно использует те же методы, которые Россия использует в гибридной войне против нашего государства. Сейчас Москва снова хочет экономически ослабить Грузию и наносит удар по туризму Грузии», — заявил Петр Порошенко.

Бывший президент Украины призывает украинцев вместо отдыха за границей и в оккупированном Крыму ехать в Грузию.

«Мы, украинцы, не должны оставлять наших грузинских братьев в беде. Я хочу призвать наших соотечественников, которые планируют отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, переключится на Грузию. Кто еще планирует ваш отпуск, моей просьбой будет отправиться на прекрасные, солнечные курорты Грузии, где грузины покажут вам ваше гостеприимство», — отмечает Порошенко.

Вместе с тем Петр Порошенко призывает правительство Украины снизить пошлины на аэронавигационные авиарейсы Грузия-Украина.

«Обращаюсь к правительству Украины и министерству инфраструктуры с предложением предоставить в этот период скидку на аэронавигационные рейсы Украина-Грузия-Украина. А авиакомпании могли бы снизить цены на билеты.

Грузия внесла в название Киев значительное изменение (Kiev – Kyiv). Думаю, МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии (вместо «Грузия»). Поддержка Грузии означает поддержку Украины», — отметил Петр Порошенко в видеообращении.

Minval.az