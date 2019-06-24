«10-ти правоохранителям, которые участвовали в операции по разгону акции, приостановлены служебные полномочия», — заявил на брифинге и.о директора департамента центральной криминальной полиции МВД Мамука Челидзе.

По его словам, которые приводит Первый канал Грузии, в действиях двоих сотрудников правоохранительных органов выявлены признаки уголовного преступления.

«Как известно общественности, 20-21 июня 2019 года, на территории прилегающей к парламенту проходила мирная акция, которая впоследствии приобрела насильственный характер — участники акции попытались штурмовать здание парламента, группой напали на полицию и с использованием тупых предметов оказали им сопротивление.

С целью предотвращения возможных угроз, для разгона акции, полиция была вынуждена использовать специальные средства, определенные законом.

Хотим проинформировать общественность о том, что Генеральная инспекция Министерства внутренних дел проводит расследование возможных нарушений со стороны отдельных сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в разгоне акции.

В рамках изучения, на данном этапе, 10-ти сотрудникам правоохранительных органов участвовавших в разгоне акции были приостановлены их служебные полномочия.

На этом этапе, среди них, двое сотрудников правоохранительных органов в действиях которых выявлены признаки уголовной ответственности . Соответственно, данные материалы с целью реагирования будут направлены в Генеральную прокуратуру», — заявил Челидзе.

По его словам, МВД Грузии выражает готовность сотрудничать со следствием и представить в Генеральную прокуратуру все материалы, полученные в ходе следствия.

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