24 июня в Баку, в Центре Гейдара Алиева при совместной организации Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики и Организации Объединенных Наций начал работу Форум государственных услуг ООН.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия Форума.

В ходе работы форума заместитель генерального секретаря ООН Лю Чжэньмин вручил первому вице-президенту Мехрибан Алиевой специальную премию ООН за развитие в нашей стране государственных услуг с внедрением цифрового управления.

Minval.az