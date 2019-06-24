25 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 33-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 45-55%.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды составит 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако к вечеру в некоторых районах возможны дожди, град. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем –35-40 градусов тепла, в горах ночью 15-20, днем 23-28 градусов тепла.

Minval.az