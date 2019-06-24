Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в понедельник встретилась с заместителем Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньмином.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в понедельник встретилась с заместителем Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньмином.
Дата: 2019/06/24 11:35
Раздел: Азербайджан
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