23 июня в Москве на проспекте Сахарова прошел митинг против политических репрессий, сообщает «Дождь».

По данным «Белого счетчика», на мероприятие пришли около 3,9 тысячи человек. Люди выступали против политических репрессий, за освобождение фигурантов дела «Сети», «Нового Величия», Азата Мифтахова, Анны Павликовой и других.

Согласованный митинг начался в 17:00 (18.00 — бак.вр.) и закончился примерно в 18:45 (19.45 — бак.вр.). Его организаторами выступили Либертарианская партия (ЛПР) и Профсоюз журналистов и работников СМИ.

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