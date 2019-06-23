Сеть кинотеатров Cavea с 20 июня приостановила показ русскоязычных сеансов (фильмов с русским переводом). В Cavea изданию «Грузия Online» подтверждили, что данное решение было принято в связи с событиями, развивающимися в последние дни. По их словам, это является проявлением солидарности к участникам антиоккупационной акции.

В компании не уточняют, надолго ли отменены русскоязычные сеансы и будут ли они вообще продолжены.

Cavea является самой большой сетью кинотеатров в Грузии. Кинотеатры Cavea расположены в Тбилиси — в торговых центрах Galleria Tbilisi, Tbilisi Mall и East Point.

Minval.az