Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что поддерживает желание президента России Владимира Путина восстановить российско-украинские отношения.

Об этом Медведчук сообщил в своём Twitter.

«Путин в недавнем интервью сказал, что Украина и Россия обязательно восстановят отношения: «Два братских народа не могут жить во вражде». Я подписываюсь под этими словами. И полностью их поддерживаю», — написал он.

Minval.az