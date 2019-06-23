15 компаниям, участвующим в строительстве моста с Кубани в оккупированный Крым, задолжали около 400 млн рублей (чуть более 6 млн. долларов). Компания, от которой они не могут получить выплаты, является субподрядчиком фирмы друга Путина Аркадия Ротенберга.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Пострадавшие компании — небольшие строительные фирмы из Краснодарского края России. Руководители нескольких из них записали видеообращение к Путину.

«Более 40 организаций так и не получили средства за выполненные объемы работ. Задолженность составляет более 400 миллионов. Фирмы, понимая сложность и сроки сдачи в эксплуатацию моста, использовали свои средства, а иногда и заемные. В результате вынуждены стоять на грани банкротства. Мы обращались во многие инстанции, но помощи разобраться так и не получили», — сказано в обращении.

Пострадавшие обвиняют в своих проблемах фирму «ДЕКО», которая, в свою очередь, является субподрядчиком компании «СГМ-Мост» друга Путина Аркадия Ротенберга.

«Всем, в том числе Ротенбергу, сообщалось о наших затруднениях, о том, что нам не заплатили деньги. Лично я с ним не разговаривал, но коллеги, наши «братья по несчастью», сказали, что через его замов до него доводили эту информацию», — рассказал представитель одной из пострадавших компаний Алексей Борецкий.

Россия 15 мая 2018 года официально запустила автомобильное движение по мосту через Керченский пролив из Краснодарского края в оккупированный Крым. Весь цивилизованный мир осудил открытие Керченского моста и расценивает его как очередное нарушение суверенитета Украины.

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