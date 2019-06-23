Певец Валерий Меладзе прокомментировал в Instagram антироссийские протесты в Грузии.
Меладзе 23 июня — в день его рождения — пожелал всем любви, мира и благоразумия. Он подчеркнул, что отказался от бурных празднований, «тем более на фоне событий в Грузии». Певец отметил, что «в один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией».
«Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день. Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви. Все пройдет, пройдет и это… но и жизнь проходит!» — написал Меладзе.
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В день моего рождения я желаю всем любви, Мира и благоразумия! Я не устраиваю бурных празднований в свой д/р. Тем более на фоне событий в Грузии. Пострадали невинные люди. В один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией! Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день. Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви. Всё пройдёт, пройдёт и это… но и жизнь проходит!