Певец Валерий Меладзе прокомментировал в Instagram антироссийские протесты в Грузии.

Меладзе 23 июня — в день его рождения — пожелал всем любви, мира и благоразумия. Он подчеркнул, что отказался от бурных празднований, «тем более на фоне событий в Грузии». Певец отметил, что «в один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией».

«Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день. Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви. Все пройдет, пройдет и это… но и жизнь проходит!» — написал Меладзе.

Minval.az