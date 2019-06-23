В министерстве иностранных дел Грузии заявляют, что последние события в центре Тбилиси, где проходят акции протеста, никакой угрозы иностранным туристам, в том числе российским, не создали.

«На фоне проходящих в Тбилиси в последние дни акций протеста, соответствующие государственные ведомства Грузии полностью обеспечивают защиту общественного порядка и безопасности в стране. Для гостей грузинской столицы, зарубежных журналистов и туристов, включая из Российской Федерации, никакой угрозы не возникло», — говорится в распространенном комментарии департамента информации и прессы МИД Грузии.

При этом попытку нападения на съемочную группу российского телеканала «Россия 24» в МИД назвали «отдельным небольшим инцидентом», по которому, как заявляют в ведомстве, начато расследование.

В МИД отмечают, что ведомство проинформировало международное сообщество, включая ОБСЕ, о сделанных государством шагах с целью обеспечения безопасной среды.

Minval.az