«Европейская солидарность», партия бывшего президента Украины Петра Порошенко, провела акцию на Майдане в поддержку Грузии. Об этом сообщается на ее сайте.

Во время акции представители партии пояснили свою позицию: «Собратья из Грузии поддерживали Украину с начала российской агрессии, и теперь также нуждаются во внимании и поддержке». «События, происходящие в Грузии, — это очередная попытка Кремля применить свои «гибридные» технологии на территории суверенного государства», — заявил активист «Европейской солидарности».

Minval.az