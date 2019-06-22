Участники акции у здания парламента в Тбилиси бросили бутылку в члена «Европейской Грузии» Гиги Угулава.
Как сообщает Первый канал Грузии, его уже вывели с территории.
Участники акции у здания парламента в Тбилиси бросили бутылку в члена «Европейской Грузии» Гиги Угулава.
Как сообщает Первый канал Грузии, его уже вывели с территории.
Дата: 2019/06/22 0:18
Раздел: Бывший СССР
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