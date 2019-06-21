«Нет насилию», «Россия — оккупант» — часть молодежи устроила шествие протеста по улицам Батуми под такими лозунгами.

Как пишет «Грузия Online», участники шествия присоединились к демонстрантам на площади Европы, которые требовали освободить задержанных на проспекте Руставели накануне.

«Задержанные должны быть немедленно освобождены, именно с этим требованием мы устроили шествие по улицам. У нас нет политических требований, так как нам не нужно приписывать очки и защищать кресла. Мы защищаем честь страны, мы осуждаем насилие и российскую оккупацию», — заявил участник акции Акакий Цецхладзе.

Участники акции в Батуми выражают солидарность с акциями в столице Грузии.

Minval.az