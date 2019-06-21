Студенты разных университетов проводят мирную акцию у бывшего посольства России в Тбилиси.

По словам студентов, цель акции — чтобы в Грузии никогда не повторялись такие факты, которые вчера произошли перед парламентом Грузии. По их словам, у российских депутатов не должна быть возможность въезда в Грузию и допуска в парламент, сообщает Первый канал Грузии.

Они также отреагировали на вчерашние события перед законодательным органом и заявляют, что определенные должностные лица и представители оппозиции должны взять на себя ответственность за беспорядки.

Как говорят участники акции, они не будут присоединяться к политикам и политическим партиям. Они также не собираются присоединяться к акции протеста на проспекте Руставели.

Minval.az