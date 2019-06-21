Ростуризм рекомендует туроператорам России приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации обстановки в стране, сообщило ведомство в пятницу.

Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам в интересах безопасности воздерживаться от поездок в Грузию. Ростуризм вслед за российским внешнеполитическим ведомством также рекомендовал россиянам пока воздержаться от поездок в эту страну в туристических целях.

«Российским туроператорам, турагентам: приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Грузию до нормализации обстановки в стране», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Ростуризм рекомендует в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Грузию, о текущей ситуации в стране, а также порядке изменения или расторжения договора.

Российским туристам, в настоящее время находящимся в Грузии, в ведомстве напоминают о бдительности, а также просят избегать мест массового скопления людей и принять необходимые меры безопасности. Более того, Ростуризм призывает туристов не покидать гостиницы без необходимости — за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета.

Minval.az