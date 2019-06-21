Сотрудники МВД Грузии задержали 70-летнего пенсионера, который, как утверждается, самостоятельно подготовил 12 «коктейлей Молотова» и планировал использовать их на протестной акции у здания парламента в центре Тбилиси. Об этом на брифинге заявил и.о. директора центрального департамента криминальной полиции министерства внутренних дел Мамука Челидзе.

По его словам, которые приводит «Новости-Грузия», на обвиняемого полицейские вышли в рамках следствия, начатого ведомством из-за вчерашних событий на проспекте Руставели. Следствие начато по статье 225 УК Грузии, что подразумевает организацию, проведение и участие в общественных беспорядках.

«По неотложной необходимости» полиция провела обыск в одном из жилых домов в четвертом микрорайоне Мухиани на окраине Тбилиси. Именно тогда сотрудники МВД обнаружили, что пенсионер занимался изготовлением «коктейлей Молотова» в собственном дворе. Изъяты были 12 бутылок с зажигательной смесью, а также материалы, используемые для их изготовления.

«Полиция задержала Г.Ц. в то время, когда он планировал использовать указанные взрывчатые материалы на акции, проходящей перед парламентом», — сообщил Челидзе.

70-летний Г.Ц. обвиняется в «противоправном изготовлении, перевозке, пересылке или сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Minval.az