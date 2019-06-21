Из-за событий в Тбилиси активисты ЛГБТ-движения приняли решение перенести «Марш достоинства», проведение которого планировалось 23 июня. Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице Tbilisi Pride.

Неделя, посвященная защите прав ЛГБТ-сообщества, началась в столице Грузии 18 июня. Организация Tbilisi Pride, готовилась к проведению серии социальных мероприятий в течение восьми месяцев. В итоге было решено, что все запланированные активности проведут, но немного позже.

«Исходя из событий на проспекте Руставели, и существующего напряженного политического положения, команда Tbilisi Pride приняла решение на несколько дней перенести «Марш достоинства», запланированный в рамках Недели», — говорится в сообщении.

Регистрация участников шествия продолжается. Tbilisi Pride объявит новую дату «Марша достоинства», когда обстановка в столице нормализуется. Организаторы также отмечают, что Неделя началась успешно и все мероприятия прошли без эксцессов.

«Сейчас мы не можем позволить себе содействовать еще большей эскалации напряженности в стране. Мы не дадим возможность пророссийским, неофашистским группам ослабить государственность Грузии. Мы проявляем гражданскую ответственность и действуем только исходя из интересов страны», — подчеркивается в сообщении организаторов прайда.

ЛГБТ-активисты отмечают, что продолжают консультации с правительством Грузии по таким темам, как упрощение процедур правового признания гендера, создание убежища для ЛГБТ-лиц, создание в кабинете министра новой должности для работы с разными институциями над вопросами равенства ЛГБТ-лиц.

«Прискорбно осознавать, что государство готово беспощадно разгонять население, справедливо вышедшее против российской оккупации, но не хочет защищать от радикальных групп, финансируемых российскими деньгами, лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и их сторонников», — отмечено в сообщении.

Minval.az