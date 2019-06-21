Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что власти и парламент допустили ошибку, вызвавшую волну протестов в стране. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы государства, в политике необходимо видеть и учитывать возможные риски. «Это условие вчера и позавчера было нарушено», — отметила Зурабишвили.

Кроме того, президент Грузии отметила, что обязательно должен встать вопрос об ответственности лиц, которые виноваты в сложившейся ситуации. «Когда соседнее государство оккупировало наши территории, все должны проявлять особую осторожность», — добавила она, призвав граждан к спокойствию.

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