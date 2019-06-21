В Тбилиси в четверг, 20 июня, состоялась международная конференция под названием «От 101 летней дружбы до стратегического партнерства: Грузия-Азербайджан».

Общественное объединение по просвещению молодежи «Кызылбаш» при поддержке совета Госпомощи НПО при президенте Азербайджана, вместе с информационным центром азербайджанской диаспоры провело конференцию, посвященную азербайджано-грузинским отношениям.

На конференции «От 101 летней дружбы до стратегического партнерства: Грузия-Азербайджан» приняли участие общественные деятели, журналисты и политологи из Грузии, а также руководители медиа-органов и ряда НПО из Азербайджана. Мероприятие с вступительной речью открыл модератор конференции, ведущий телеканала Рустави-2 Джейхун Нарзалов. Он проинформировал участников о мероприятии.

Глава медиа-группы «Yeni Çağ» Агиль Алескер рассказал об азербайджано-грузинской дружбе о совместных проектах между двумя братскими странами. Он проинформировал участников о документальном фильме «Говорит Ходжалы», который удалось заснять при поддержке совета Госпомощи НПО при президенте и поблагодарил всех, кто участвовал в осуществлении этого проекта.

«Наша главная цель укреплять исторические связи с братской Грузией, обсудить наши общие цели и перспективы наших партнерских отношений, заодно и вспомнить нашу историю, на протяжении которой наши братские народы прошли через самые тяжелые испытания и пережили множество бедствий. За оказанную поддержку нашему проекту ещё раз хочу благодарить руководство Совета Государственной Помощи Неправительственным Организациям при Президенте Азербайджана и его секретариат», — сказал он.

На конференции также выступил первый секретарь посольства Азербайджана в Грузии Вугар Мустафаев. Он рассказал о роли Гейдара Алиева в укреплении азербайджано-грузинского партнерства.

В своем выступлении грузинский политолог, консультант Кавказского Института стратегических исследований Гела Васадзе отметил, что для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами большая ответственность ложится на гражданские общества Азербайджана и Грузии.

Грузинский политолог Василий Папава обратил внимание на старания третьих сил, которые пытаются поссорить наши страны. Он добавил, что эти силы не смогут достичь своей цели потому, что отношения наших стран построены на прочном фундаменте.

Затем на конференции выступили глава организации «Культура и связи» Нателли Григалашвили, эксперт Института стратегических исследований Грузия-Кавказ Теймураз Туманишвили, профессор Международного Черноморского Университета Ника Цитадзе, журналист Ирма Мескхи, писатель Бека Коршия, журналист Софо Мтивлишвили, директор азербайджанского культурного музея им. М.Ф.Ахундова Лейла Алиева и другие. Участники мероприятия отметили важность расширения отношений между нашими странами.

В конце мероприятия был показан фильм «Говорит Ходжалы».

Minval.az