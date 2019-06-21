22 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, северо-западный ветер ночью и утром будет усиливаться.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем — 28-32, в Баку ночью — 20-24, днем — 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 60-70, днем — 35-40 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северный ветер ночью и утром усилится, температура морской воды составит 22-23 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) также ночью и утром усилится северный ветер, температура морской воды составит 24-25 градусов.

Вечером и ночью в некоторых западных и северных районах страны ожидается кратковременный дождь, местами возможны грозы, град. Ветер западный.

Minval.az