Астрономическое лето в Азербайджане, как и на всем Северном полушарии, наступает в пятницу, 21 июня, в 19:54 по местному времени.

Длительность этого природного явления, называемого также днем летнего солнцестояния, составит 14 часов 43 минуты.

Наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение. Это самый длинный световой день в году, когда Солнце достигает максимально высокой позиции. В этот день наблюдается самая короткая ночь и самый длинный день.

В день летнего солнцестояния весна сменится летом.

Астрономическое лето продлится до 23 сентября, а точнее — до 11:50. В это время день и ночь тоже сравняются, что называется осенним равноденствием.

Minval.az