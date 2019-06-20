Студенты проводят акцию протеста перед зданием бывшего посольства РФ в Грузии, секцией российских интересов посольства Швейцарии. Они заявляют, что протестуют против оккупации, визита российского депутата в Тбилиси, а также нарушения Россией воздушного пространства Грузии.

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«Молчание сегодня — преступление», — заявил Первому каналу Грузии один из участников акции Шота Кежерашвили.

Вместе с тем, молодые люди говорят, что политические силы используют акцию возле парламента для своих интересов, что для них является неприемлемым.

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