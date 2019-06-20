В эти минуты в парламент Грузии прибыл и посол Германии Хуберт Книрш.
Как он заявил журналистам, он попытается разобраться в ситуации, сообщает Первый канал Грузии.
Дипломат призвал всех участников акции у парламента Грузии сохранять спокойствие и не прибегать к насилию.
«Мы в большой встревоженностью следим за напряжением ситуацией перед парламентом Грузии сегодня вечером. Я призываю всех участников сохранять спокойствие и не прибегать к насилию и все необходимые вопросы рассматривать при дневном свете», — заявил посол Германии в Грузии.
В этим минуты в парламенте находятся премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, министр внутренних дел Георгий Гахария и глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе.