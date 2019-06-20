Апрельские бои в очередной раз показали, в каком плачевном состоянии находится армянская армия.

Об этом сказал начальник отдела министерства обороны Рауф Дамиров.

Он заявил, что в ходе апрельских сражений противник, в очередной раз продемонстрировал свое плачевное состояние: «Во время передачи армянских солдат, убитых в ходе сражений, встречная сторона поволокла трупы по земле. Это ввергло нас в шок, потому что это были солдаты, бившиеся на стороне Армении. А во время приема наших погибших пилотов тела с поклоном были подняты на уровень плеч и строевым шагом унесены к машине. Это уже вызвало шок у армян».

Дамиров отметил, что армянское правительство прибегает к провокациям на фронте, чтобы скрыть царящий в стране хаос: «В последнее время все чаще нарушается режим прекращения огня, азербайджанская армия дает им достойный ответ. Они и сами понимают, что Азербайджанская армия, как в плане вооружения, так и с точки зрения морально-психологической подготовки, в разы превосходит их армию».

Minval.az