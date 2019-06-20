Россия и Беларусь не собираются объединяться в одно полноценное государство, заявил президент РФ Владимир Путин.

«У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство. Речь идет о реализации Договора, который был подписан уже много лет назад, о создании так называемого Союзного государства — это не единое государство, это не одно и то же», — сказал Путин в ходе «Прямой линии» в четверг.

По его словам, какие-то положения этого документа не были выполнены Россией, какие-то — Беларусью.

«Вот сейчас мы договорились с Александром Григорьевичем Лукашенко о том, что мы вернемся к этому договору и вместе посмотрим, что же нужно реализовать из того, что не было сделано и во что нужно внести соответствующие коррективы», — цитирует президента РФ «Интерфакс».

Он сообщил, что в настоящее время экспертные группы, сформированные на уровне руководства правительства, этим активно занимаются.

Minval.az