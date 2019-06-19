29-летняя Ануки Арешидзе и 41-летний Каха Каладзе обвенчались спустя 6 лет брака. Об этом сообщает грузинский HELLO! Известно, что перед церемонией венчания католикос-патриарх всея Грузии Илия II крестил двух старших детей пары. В церковь Каха пришел в сером костюме, а Ануки — в белом платье в пол с обнаженными плечами и бантом на всю спину собственного дизайна.

После церемонии венчания пара отправилась в ресторан при пятизвездочном отеле Radisson Collection Hotel, расположенном в деревне Цинандали в пригороде Тбилиси. Там был организован банкет на открытом воздухе в сказочных цветочных декорациях. Среди гостей были замечены баскетболист и игрок NBA Заза Пачулия с женой Тикой Авиладзе, основательница бутика More is Love Нино Элиава, футболист Зураб Хизанишвили с женой, моделью Саломеей Гвиниашвили, и многие другие.

Каладзе занимает пост мэра Тбилиси с октября 2017 года, до этого был министром энергетики. А в прошлом он — футболист: выступал в качестве защитника за итальянский клуб «Милан», с которым дважды выиграл Лигу чемпионов, и является единственным грузинским футболистом с подобным результатом.

Арешидзе — известный грузинский дизайнер, основательница бренда одежды Anouki, коллекции которого представлялись на Неделях моды в Киеве, Тбилиси, Париже и Милане. В первом показе личной коллекции Ануки участвовала даже Ирина Шейк.

Каладзе и Арешидзе женаты с 2013 года, у пары четверо сыновей — Леван, Кахабер, Ваче и Никола.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Beautiful day By @louisa_s Публикация от ANOUKI ARESHIDZE (@anoukigold) 16 Июн 2019 в 11:23 PDT

Minval.az