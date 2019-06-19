Международная группа астрономов обнаружила две «похожие на Землю» планеты, вращающиеся вокруг звезды на расстоянии всего 12,5 световых лет от нашей планеты. Результаты исследования были опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Ученые использовали ряд средств по всему миру, включая аппарат CARMENES в обсерватории Калар Альто в Испании, прибор Muscat 2 на телескопе Карлоса Санчеса в обсерватории Тейде (также в Испании) и обсерваторию Лас Кумбре в Калифорнии.

В работе принимали участие исследователи из Геттингенского университета в Германии, и института астрофизики на Канарских островов (Испания). Открытые планеты вращаются вокруг звезды Тигарден в созвездии Овна. Они немного больше Земли и находятся в так называемой «обитаемой зоне».

Они также немного больше Земли по размерам и могут содержать на своей поверхности воду.

Звезда, вокруг которой эти планеты вращаются, является красным карликом, и ее масса достигает лишь десятой части массы Солнца. Температура на ее поверхности доходит до 2704 градусов Цельсия.

Minval.az