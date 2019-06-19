Половина граждан Украины положительно оценивают деятельностью президента Владимира Зеленского, приводит данные опроса социологическая группа «Рейтинг».

49% опрошенных довольны деятельностью главы государства, 14% — противоположного мнения, еще 38% — пока не смогли сформировать свое отношение к нему.

Также выросло количество тех, кто оптимистично смотрит на положение дел в стране.

Так, согласно результатам опроса, 35% респондентов заявили, что Украина движется в правильном направлении, 36% придерживаются противоположного мнения, еще 30% — не определились.

«Динамика изменения настроений населения в положительную сторону дальше продолжается», — отмечается в пресс-релизе группы «Рейтинг».

Больше всего оптимистов среди жителей юга Украины, молодых респондентов, избирателей партий «Слуга народа», «Сила и честь», а также «Голос». В то же время сторонники партий «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» — наиболее пессимистичны в этом вопросе.

Положительно оценивают работу премьер-министра Украины Владимира Гройсмана 22% респондентов, а 65% — отрицательно.

Работой Верховной Рады недовольны почти 90% респондентов, довольны только 5%.

Согласно опросу, половина респондентов (50%) ожидают от президента Зеленского решения вопроса прекращения огня на Донбассе.

Ещё 38% — надеются на снижение тарифов, 22% — ожидают уменьшения влияния олигархов на политику, 20% — ждут повышения социальных стандартов, 19% — наказания виновных в коррупции чиновников,

Кроме того, 17% ждут отмены неприкосновенности народных депутатов, 16% — повышения качества медицины, 13% — активизации сотрудничества с НАТО и ЕС, 12% — налаживания сотрудничества с Россией, 12% — укрепления украинской армии, 10% — объединение страны.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше путем личного формализованного интервью (face-to-face). Было опрошено 2 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Minval.az