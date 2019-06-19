До конца года в Азербайджане ожидается извержение трех грязевых вулканов.

Об этом АПА сообщил руководитель отдела грязевого вулканизма Института геологии и геофизики НАНА, доктор геолого-минералогических наук, профессор Адиль Алиев.

По его словам, в прошлом году он делал заявление о вероятности извержения 6 грязевых вулканов: «Два из этих вулканов извергались в октябре-ноябре прошлого года. Это – вулканы в Южном Гобустане — Шекихан и Аязахтарма. После землетрясения в Шамахы началось извержение, вулкана Гушчу, расположенного в 20 км от района».

Руководитель отдела сообщил, что ожидается извержение вулканов Боздаг Гобу в Абшероне, Бахар в Аляте и Шыхзерли в Центральном Гобустане: «Опасность извержения вулкана для людей или домов зависит от силы вулкана. Если это мощный вулкан, он может поставить под угрозу жизнь людей, они могут получить травмы, а дома будут повреждены. Поэтому дома рядом с грязевыми вулканами следует строить на расстоянии не менее 1 км. Также не рекомендуется проводить хозяйственные работы вблизи этих территорий»

Заведующий отделом сообщил, что научные исследования связанные с деятельностью грязевых вулканов проводятся отделом грязевого вулканизма Института геологии и геофизики совместно с Республиканским сейсмологическим центром.

Minval.az