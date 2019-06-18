Адвокат Гульнары Каримовой, старшей дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, Грегуар Манже (Gregoire Mangeat) после встречи во вторник с подзащитной в колонии сообщил о плохом состоянии ее здоровья.

«Возвращаюсь из Зангиота (колония в Ташкентской области, где отбывает срок Каримова). Положение моей подзащитной тяжелое. У нее высокое кровяное давление, нога перебинтована. Медицинская помощь не оказывается», — написал он в «Твиттере».

Швейцарский адвокат Грегуар Манже в апреле и мае уже проводил встречи с Каримовой. Сделанное им заявление после встречи с подзащитной в конце мае, о том, что Каримовой отказывают в медицинской помощи, опровергла Генеральная прокуратура Узбекистана.

«На сегодняшний день Гульнара Каримова отбывает наказание по приговору в установленном законом порядке. Ее состояние удовлетворительное. Каримова имеет беспрепятственный доступ к медицинской помощи», — заявила пресс-служба Генпрокуратуры.

Minval.az