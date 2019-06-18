«Совместные стратегические проекты, реализуемые Грузией и Азербайджаном, отвечают интересам США, Евросоюза и соседней Турции». Об этом сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на передаче İmedi Live, транслирующейся на телеканале «Имеди».

Министр отметил, что Азербайджан является основным стратегическим партнером Грузии: «В то время как наши территории оккупированы Россией, мы не можем портить отношения с основным стратегическим партнером».

Д.Залкалиани коснулся и деятельности совместной комиссии по демаркации и делимитации границ между Грузией и Азербайджаном.

«Переговоры между двумя странами касательно границы имеют свою стратегию и последовательность. У правительства Грузии нет намерения вести тайные переговоры. В вопросе границы важно достижение сторонами консенсуса», — отметил он.

Minval.az