Зампредставителя МВД РФ в Китае стал жертвой ограбления в Москве: его обокрал таксист. Об этом сообщает Лайф.

Мужчина возвращался в Китай после отпуска на родине, он поймал такси ранним утром 14 июня у Кантемировской — камеры сняли кадры того, как он садится в машину. Спустя два часа дороги подполковнику стало плохо, пошла кровь из носа, таксист предложил выйти из машины и помочь промыть лицо. Но когда с умыванием покончили, водитель бросил своего пассажира на трассе, а сам уехал.

В машине остались несколько банковских карт, документы, среди которых были российское и китайское удостоверения и подарки. После подполковник обратился в полицию, и таксиста — 59-летнего уроженца Азербайджана — задержали.

Сотрудникам полиции водитель объяснил, что у него трудное финансовое положение. Документы своего пассажира он выкинул в мусорные баки. Все корочки найти не удалось. Также таксист признался, что отдал некоторые вещи бомжу, которого так и не разыскали. Себе он оставил айпад правоохранителя.

Теперь подполковник восстанавливает документы, а таксист отпущен под подписку о невыезде.

Minval.az