Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил в понедельник отправку дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих «в оборонительных целях» на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Пентагона.

«В ответ на запрос Центрального командования Вооруженных сил США [СЕНТКОМ] на дополнительные силы, по рекомендации главы Комитета начальников штабов ВС США и по согласованию с Белым домом я разрешил [отправку] дополнительно приблизительно 1 тыс. [американских] военнослужащих в оборонительных целях для противодействия угрозам, возникающим в воздушном пространстве, на море и на суше, в регионе Ближнего Востока», — отмечается в документе.

По версии Шанахана, «недавние атаки Ирана подтверждают надежную и достоверную развединформацию», которую США получили о «враждебном поведении иранских сил и контролируемых ими группировок». Эти силы, утверждает и.о. министра, «угрожают американским военнослужащим и интересам США во всем регионе».

При этом он подчеркнул, что «Соединенные Штаты не ищут конфликта с Ираном». «Сегодня [в понедельник] были приняты меры для обеспечения безопасности и благополучия наших военных, несущих службу по всему региону, и для защиты наших национальных интересов», — сказал Шанахан.

«Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и корректировать численность сил по мере необходимости с учетом данных разведки и достоверных угроз», — заключил и.о. главы Пентагона.

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