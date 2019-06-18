В Сингапуре в городе Калланг мужчина отравил аквариумных рыбок. Об этом сообщает AsiaOne.

Неизвестный подошел к аквариуму, где плавали около 50 рыб и кинул туда неизвестное вещество. После этого вода стала мутной, и по словам сотрудников магазина, стала источать токсичный запах.

Владелец магазина Нг Хим Йик заявил, что сразу прибежал к аквариуму, чтобы спасти рыбок.

Он также написал заявление в полицию, сказав, что ущерб составил $364,67.

Также стало известно, что покупатель, которому на вид за пятьдесят, сначала пришел в магазин около двух месяцев назад, а затем появлялся как минимум раз в неделю. Хозяин магазина признался, что боится возвращения садиста.

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