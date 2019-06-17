Мухаммед Мурси скоропостижно скончался после 20-минутного выступления перед судом, сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на государственное телевидение Египта.

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После речи Мурси потерял сознание, его тело было доставлено в больницу, где врачи констатировали смерть. В прокуратуре Египта заявили, что на теле экс-президента не было признаков недавних травм. Тем не менее следователи пообещали провести вскрытие тела и изучить видео речи, записанное в зале суда.

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