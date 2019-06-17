Власти Ирана могут рассмотреть возможность выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если страны Европы не выполнят свои обязательства по СВПД в установленные ранее сроки.

Об этом заявил агентству Mehr глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур.

Как заявил Зоннур, если европейские страны не предпримут конкретных шагов по сохранению СВПД до конца установленного срока в 60 дней, Иран повысит уровень обогащения урана до необходимого для мирных целей процента.

«Кроме того, мы могли бы остановить добровольное выполнение дополнительного протокола, пересмотреть уровень нашего сотрудничества с МАГАТЭ и обдумать выход из ДНЯО», — добавил Зоннур.

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