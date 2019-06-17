Крупный пожар возник на полигоне в районе Дравска-Поморского на севере Польши, сообщил РИА Новости представитель Государственной пожарной службы.

«Площадь пожара составляет около 100 гектаров и пока его не удалось локализовать», — сказал собеседник агентства.

По его данным, в настоящее время с огнем борются около 30 пожарных бригад из Государственной пожарной службы и Добровольной пожарной охраны, к тушению огня подключились военные.

В настоящее время рассматривается возможность использования для борьбы с пожаром самолетов и вертолетов.