«Мы очень надеемся, что Иран продолжить выполнять свои обязательства в полной мере», — сказала Могерини по окончании встречи глав МИД ЕС на встрече в Люксембурге, передает РИА Новости.

По ее словам, «наша оценка выполнения сделки никогда не основывалась, не основывается и не будет основываться на заявлениях, но на оценке МАГАТЭ и ее докладах». «Мы основываем нашу оценку на фактах, на верификационном механизме», — сказала она, назвав звучащие в Тегеране заявления составной частью «политической диалектики».