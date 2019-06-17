Федеральное управление гражданской авиации (FAA) может уже на этой неделе начать летные испытания проблемных после исправления ошибок компанией.

Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург сказал, что он был разочарован тем, как компания предоставляла информацию относительно событий, связанных с 737 MAX. Он пообещал увеличить прозрачность для того, чтобы восстановить доверие общественности к самолету и компании, передает агенство «Интерфакс-Азербайджан».

«Мы собираемся поднять в воздух MAX, который станет одним из самых безопасных самолетов в мире, — заявил Мюленбург в воскресенье накануне Парижского авиасалона в Ле-Бурже. — Но мы также знаем, что потребуется время, чтобы восстановить доверие наших клиентов и общественности».

Minval.az