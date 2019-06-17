Издание Time опубликовало расследование о недвижимости семьи президента России Владимира Путина на одном из самых престижных французских курортов Биарриц, сообщает Радио Свобода.

Журналистам удалось найти агента по недвижимости Лорен Вебер, которая в 2012 году заключила сделку о покупке особняка с предполагаемыми зятем Путина Кириллом Шамаловым и дочерью президента России Екатериной Тихоновой. По словам Вебер, они лично заключали сделку.

Согласно записям о собственности, полученным Time, покупателем является Шамалов, а продавцом – Геннадий Тимченко, бизнесмен из ближайшего окружения Владимира Путина.

Лорен Вебер также рассказала, что в прошлом году звонила Шамалову и спрашивала его о том, как ей реагировать на повышенное внимание к особняку со стороны журналистов, на что тот попросил агента «ничего никому не говорить».

Информацию о том, что особняк действительно принадлежит Шамалову и Тихоновой, подтвердила заместитель мэра Биаррица Джоселин Кастеньед. Также, по её словам, «горожане часто видят их гуляющими на рынке».

Ещё одна вилла, принадлежащая близким Путина, по данным Time, находится в соседнем с Биаррицем городке Англет и в настоящее время ремонтируется. Согласно земельному реестру, владельцем виллы в стиле ар-деко является петербургский бизнесмен Артур Очеретный – нынешний муж бывшей жены президента России Людмилы Путиной. По данным СМИ, они вступили в брак в 2015 году – спустя два года после того, как супруги Путины развелись.

Российский консул в Биаррице Александр де Миллер де ла Серда рассказал, что бывшая жена президента России приезжала на курорт почти каждый год – как до, так и после развода. По его словам, он часто видит её во время этих визитов за рулём арендованного автомобиля. Останавливается экс-супруга президента либо в одном из самых дорогих отелей города «Мирамар», либо в особняке, который, как сформулировал консул, «принадлежит нашему общему другу из петербургского окружения Путина».

По данным Time, сам Путин тоже любил приезжать в Биарриц. Летом 1999 года именно во время отдыха с семьёй на этом курорте ему пришло «срочное сообщение из Кремля» о том, что тогдашний президент России Борис Ельцин хочет видеть его своим преемником. Российский консул в Биаррице также подтвердил, что окружение Путина имеет особую привязанность к этому месту.

В свою очередь, издание Znak.com отмечает, что недвижимость, приобретённая в 2012 году предполагаемым зятем Путина Кириллом Шамаловым, представляет из себя четырёхэтажный особняк на берегу моря площадью около 300 квадратных метров. Площадь всего участка –примерно 2000 квадратных метров. По оценке архитектора Пьера Форро, который ремонтировал особняк 7 лет назад, его стоимость составляет более трёх с половиной миллионов евро.

Кирилл Шамалов, Людмила Путина и Артур Очеретный не ответили на запросы Time о комментариях.

О вилле на юго-западе Франции, которая принадлежит ближайшему окружению Путина, впервые в ноябре 2015 года сообщило агентство Reuters. Тогда журналисты писали, что она принадлежит гендиректору организации «Иннопрактика» Екатерине Тихоновой, которую СМИ называют дочерью Путина. Согласно расследованиям Reuters и Bloomberg, Тихонова замужем за совладельцем компании «СИБУР» Кириллом Шамаловым – сыном «одного из старейших друзей» президента России и основателем банка «Россия» Николаем Шамаловым. В 2014 году Министерство финансов США определило банк «Россия» как «личный банк» Путина и его ближайших соратников. Состояние Кирилла Шамалова журнал Forbes оценивает в 1 миллиард 250 миллионов долларов.

В 2018 году французские левые активисты провели возле особняка, который СМИ называли «виллой дочери Путина», акцию протеста. К воротам дома они прикрепили плакаты с надписями «ФСБ и КГБ – русское гестапо» и «Воры и палачи – вон из Биаррица».

Владимир Путин официально не подтверждал родство с Екатериной Тихоновой и другой предполагаемой его дочерью Марией – он подтверждал лишь факт наличия у него дочерей. При этом Путин никогда не появлялся на публике со своими детьми, а официальные органы Кремля не публиковали ни одной их фотографии.

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