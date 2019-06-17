Не менее 17 человек погибли и около 30 получили ранения в результате трех взрывов, устроенных террористами-смертниками на северо-востоке Нигерии, передает РИА «Новости».

Местные СМИ со ссылкой на власти сообщают, что смертники подорвались рядом с медицинским центром в населенном пункте Махдарари (штат Борно).

Военные источники в свою очередь сообщают, что третьим смертником была женщина — ее взрывное устройство не сработало, и она была задержана. По данным сайта, жертвами двух взрывов стали 20 человек.

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