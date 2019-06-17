По его данным, чрезвычайное происшествие случилось в Эгейском море, в районе Бодрума в провинции Мугла.
Затонувшая лодка находится на глубине 34 метров. Береговая охрана смогла спасти 31 человека.
По его данным, чрезвычайное происшествие случилось в Эгейском море, в районе Бодрума в провинции Мугла.
Затонувшая лодка находится на глубине 34 метров. Береговая охрана смогла спасти 31 человека.
Дата: 2019/06/17 12:30
Раздел: Мир
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