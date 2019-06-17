Жительница Канады Мишелин Дюкрэ через газету Journal De Quebec обратилась к другим матерям и их детям с рассказом о своей трагической истории, сообщает источник. Ее дочь Мириам скончалась от тяжелой аллергии на арахис после того, как поцеловала своего бойфренда, который недавно съел сэндвич с арахисовым маслом.

Парень понятия не имел о том, что у его девушки такая тяжелая аллергия на арахис. Вскоре после поцелуя у Мириам начались серьезные проблемы с дыханием. Она воспользовалась своим ингалятором для астмы, но он не дал никакого эффекта. Затем девушка спросила бойфренда о том, не ел ли он арахиса. Когда парень ответил утвердительно, Мириам попросила срочно вызвать скорую помощь.

Парамедики прибыли на место происшествия через 8 минут и приступили к реанимации. Врачи пытались ее спасти, но повреждения оказались необратимыми. Вскоре после госпитализации Мириам умерла. Вскрытие показало, что девушка перенесла тяжелейшую аноксию головного мозга — разновидность гипоксии, при которой мозг полностью лишается доступа кислорода.

Теперь ее мать хочет предупредить других людей от повторения подобных страшных ошибок.

Minval.az